Imprese: Enel, conclusa Opa su controllata Enel Americas, partecipazione sale all'82,3 per cento (2)

- Il corrispettivo complessivo di 1.065,2 miliardi di pesos cileni (pari a circa 1,3 miliardi di euro) è finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente e dalla capacità di indebitamento esistente. Il pagamento delle Azioni e delle Ads accettate per l’acquisto da parte di Enel sarà eseguito il 20 aprile 2021 in conformità con quanto previsto dai termini dell’Opa. Tutte le Azioni e le Ads portate in adesione nell’ambito dell’OPA ma non accettate per l’acquisto a seguito dell’applicazione del meccanismo di riparto saranno restituite ai soci offerenti e ai possessori di Ads. A seguito dell’acquisto delle Azioni e delle Ads, secondo quanto previsto dall’Opa, e del perfezionamento della Fusione, Enel possiede circa l’82,3 per cento dell’attuale capitale sociale di Enel Américas. Con la pubblicazione, nella giornata odierna, dell’avviso riguardante l’esito dell’Offerta Cilena (aviso de resultado), l’accettazione di quest’ultima in Cile da parte dei soci di minoranza di Enel Américas che vi hanno aderito diviene efficace, fermo restando che il pagamento del prezzo di acquisto delle Azioni portate in adesione avverrà il 20 aprile 2021. L’Opa è stata promossa nell’ambito dell’operazione di riorganizzazione societaria volta ad integrare le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile) in Enel Américas. (Com)