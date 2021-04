Libia: ex premier Al-Hassi annuncia imminente lancio di un nuovo partito politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro libico del governo di salvezza nazionale e presidente del gruppo di lavoro internazionale per la Libia, Omar Al-Hassi, ha annunciato che sta per lanciare un nuovo partito politico chiamato "Riforma nazionale". Secondo quanto riferito in una nota alla stampa, ripresa dal sito "Afrigate", sarà "un partito progressista che abbraccia i libici, rispetta le differenze, sostiene la stabilità, crede nell'uguaglianza e aspira allo sviluppo". Il politico ha spiegato che "il lancio di questo partito sarà annunciato ufficialmente nelle prossime due settimane".(Lit)