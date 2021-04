Germania: Covid, al via al Bundestag dibattito su restrizioni federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi al Bundestag il dibattito sulla proposta di legge approvata dal governo federale che introduce restrizioni efficaci su scala nazionale per il contenimento della pandemia di Covid-19. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, maggioranza e opposizione sono profondamente divise dal rafforzamento dei poteri dell'esecutivo previsto dal provvedimento, anche al proprio interno. Per esempio, tra le componenti del governo, il gruppo parlamentare del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha escluso che approverà la proposta di legge nella sua forma attuale, se non verrà modificata. Nell'opposizione, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), Christian Lindner, ha definito le restrizioni anticontagio federali “inappropriate e problematiche sul piano costituzionale”. In particolare, le polemiche so concentrano sul coprifuoco dalle 21:00 alle 5:00, che scatterebbe nelle aree dove l'incidenza settimanale dei contagi supera il livello critico dei 100 nuovi casi su 100 mila abitanti. (Geb)