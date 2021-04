Ungheria: premier Orban, saremo i primi in Ue a uscire dalla pandemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria sarà il primo Paese dell'Unione europea che si lascerà il coronavirus alle spalle. Ne è convinto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, intervistato dall'emittente "Radio Kossuth". Orban ha detto che questo risultato è possibile per l'avveduta politica di approvvigionamento vaccinale da parte di Budapest, che ha guardato fin da subito anche al di fuori dello spettro di vaccini considerati dall'Ue. A suo avviso l'opposizione non tollera il successo della campagna di vaccinazione ma se fosse dipeso dalla sinistra "il Paese sarebbe nel caos". Orban ha ricordato la promessa fatta alcuni giorni fa, ovvero che il primo passo per tornare a una vita normale è una riapertura dei ristoranti all'aperto. Questa sarà possibile non appena le vaccinazioni romperanno il muro dei 3,5 milioni, il che dovrebbe avvenire la prossima settimana. Secondo il capo del governo di Budapest, le prossime sei settimane saranno cruciali e dovrebbero consentire di raddoppiare il numero dei vaccinati. (Vap)