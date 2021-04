Italia-Cina: il 23 aprile webinar “Expert in export” su distribuzione e settore alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 aprile si terrà il webinar “Expert in export - Focus Cina e Hong Kong: opportunità nel retail e nel Food and Beverage”, con inizio alle 10. L’iniziativa è organizzata da Invest Hong Kong, il dipartimento responsabile dell’assistenza alle imprese straniere che avviano attività nella città, e da Exportiamo.it, portale dedicato alle imprese che operano nei mercati esteri. Il programma, che sarà aperto da Alessio Gambino, fondatore e amministratore delegato di Exportiamo.it, prevede gli interventi di Sindy Wong, responsabile della divisione turismo e ospitalità di Invest Hong Kong, e Angelica Leung, responsabile della divisione prodotti di consumo dello stesso dipartimento. La prima si concentrerà sul settore alimentare; la seconda su quello della moda, entrambi di punta per l’Italia. Stefano De Paoli, rappresentante in Italia di Invest Hong Kong, illustrerà i servizi disponibili. Ci sarà inoltre la testimonianza di Vincenzo Dubla, fondatore e amministratore di Tablo, società che distribuisce marchi italiani di articoli per la casa. Il webinar si concluderà con una sessione di domande e risposte. Le lingue di lavoro saranno l’italiano e l’inglese. La partecipazione sulle pagine Facebook, LinkedIn o Youtube di Exportiamo.it, è gratuita. (Res)