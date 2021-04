Benin: Corte costituzionale convalida rielezione del presidente Talon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le autorità, gli scontri hanno arrecato danni alle strade in costruzione mentre i manifestanti avrebbero saccheggiato anche alcune stazioni di pedaggio (a Diho e Serarou), per poi dare fuoco a un camion di un trasportatore nigeriano, oltre che a case, alla sede di una stazione radio privata, automobili, motociclette e altre merci. I danni materiali registrati "sono pesanti e ammontano, secondo le prime stime, a miliardi di Fcfa (franchi Cfa)", ha detto il ministro Sacca Lafia. Diverse persone sono state arrestate dalla polizia durante le manifestazioni. Gli scontri sono scoppiati pochi giorni prima del voto dopo che le forze di sicurezza sono intervenute con gas lacrimogeni e colpi d'arma da fuoco sparati in aria per disperdere i manifestanti che avevano bloccato un'autostrada nella città centrale di Save, roccaforte dell'opposizione. Le proteste si sono intensificate lunedì 5 aprile, quando i manifestanti dell'opposizione hanno dato alle fiamme le proprietà dei deputati filo-governativi e hanno bloccato diverse strade. Secondo i leader dell'opposizione le elezioni dell'11 aprile sono state truccate a favore del presidente uscente Patrice Talon, 63 anni, eletto per la prima volta nel 2016. (segue) (Res)