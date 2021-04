Spagna: regionali Madrid, ministra Maroto sarà vicepresidente se vinceranno socialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il candidato del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Angel Gabilondo, alle elezioni regionali di Madrid sarà eletto presidente, la ministra dell'Industria e del Turismo, Reyes Maroto, lascerà il suo incarico di governo per entrare nella giunta locale come vicepresidente. Secondo diverse fonti stampa spagnole, Reyes Maroto lo annuncerà oggi nel corso di una conferenza stampa presso la sede nazionale del Psoe in via Ferraz a Madrid insieme alla numero due della lista di Gabilondo, Hana Jalloul. Prima di essere nominata ministro dell'Industria e del Turismo nel 2018, Maroto era stata consigliera regionale nell'Assemblea di Madrid tra il 2015 ed il 2017. (Spm)