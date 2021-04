Regno Unito: programma test anti Covid rapidi potrebbe essere sospeso causa falsi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi funzionari del governo britannico avrebbero sollevato "urgenti" preoccupazioni circa l'espansione di massa del programma di test anti Covid in Inghilterra, con stime che suggeriscono che solo tra il 2 e il 10 per cento dei risultati positivi ottenuti in luoghi con bassi tassi di contagio, come al momento Londra, sarebbe corretto. La scorsa settimana il primo ministro Boris Johnson aveva chiesto a tutti i residenti in Inghilterra di fare due test rapidi a settimana, in quella che aveva rappresentato di fatto la più grande espansione del programma di test anti Covid finora vista nel Paese. Tuttavia, secondo quanto riporta il quotidiano "The Guardian", il governo starebbe considerando di ridurre la portata del programma di test per tutti coloro che non presentano sintomi, a causa dell'elevato numero di falsi positivi. L'accuratezza dei test rapidi e di come dovrebbero essere utilizzati è stata al centro del dibattito per mesi nel Regno Unito, dato che la proporzione di falsi positivi sembra crescere quando la prevalenza della malattia si riduce nella popolazione. (segue) (Rel)