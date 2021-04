Regno Unito: programma test anti Covid rapidi potrebbe essere sospeso causa falsi positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha sinora stabilito che tutti coloro che ricevono un risultato positivo da un test rapido devono auto isolarsi fino al ricevimento del test molecolare, considerato universalmente il più affidabile disponibile, ma alcuni esperti hanno suggerito che sarebbe sufficiente un secondo test rapido per abbassare notevolmente la possibilità di errore e falsi positivi, che al momento rappresenterebbero quasi il 90 per cento dei casi scoperti attraverso l'uso di test rapidi in un'area a bassa incidenza come la capitale. (Rel)