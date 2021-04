Libia: Dabaiba a Mosca, necessario unificare le istituzioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libico, Abdulhamid Dabaiba, ha affermato che il suo governo è stato in grado di unificare l'80 per cento delle istituzioni libiche. Non resta che unificare l'establishment militare, senza il quale non ci sarà uno Stato. Dabaiba ha aggiunto, durante un incontro con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a Mosca, che con l'unificazione dell'apparato militare si raggiungerà la completa unità, sottolineando la necessità che tutte le forze armate siano soggette al governo per poter per costruire il Paese. (Lit)