Covid: Vaia (Spallanzani), nessuna spy story su Sputnik, con Gamaleja solo accordo tra scienziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è nessun interesse nascosto su Sputnik, nessuna spy story, è solo un accordo tra scienziati. Lo ha detto in una intervista a "Repubblica" il direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia in merito al memorandum firmato con l’Istituto russo Gamaleja che ha lo scopo, tra gli altri, di “sostenere la cooperazione internazionale e le questioni degli investimenti nello sviluppo del vaccino Sputnik V. “Stiamo parlando di un case study che tiene conto della dimensione sociale della salute in questo momento di pandemia”. “Il nostro – continua Vaia – è il primo studio di Sputnik in Europa, che è riconosciuto internazionalmente come un buon vaccino, anche da uno studio americano appena pubblicato. Tutto il resto è malizia”. (segue) (Rer)