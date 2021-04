Covid: Vaia (Spallanzani), nessuna spy story su Sputnik, con Gamaleja solo accordo tra scienziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A noi”, aggiunge il direttore sanitario Vaia “interessa solo fare ricerca scientifica, non ci vogliamo certo sostituire all’autorità regolatoria, che farà il suo lavoro nell’approvare il vaccino o meno. Non c’è nessun interesse nascosto su Sputnik, nessuna spy story, è solo un accordo tra scienziati. La scienza è neutra”. Attorno a Sputnik V, sostiene il direttore sanitario dello Spallanzani “vedo troppe battaglie politiche e geopolitiche, per noi è tutto alla luce del sole”. E in merito alla condivisione di informazioni riservate sulle ricerche dello Spallanzani, Vaia chiarisce: “Non accederanno a dati riservati: la banca dati sarà impermeabile per tutto ciò che non riguarda lo studio specifico. E poi la condivisione delle conoscenze è uno dei pilastri della ricerca scientifica”. (segue) (Rer)