Egitto-Gibuti: telefonata Al Sisi-Guelleh, focus su relazioni bilaterali e diga sul Nilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo di Gibuti, Ismail Omar Guelleh. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi, sulla sua pagina Facebook ufficiale. Le parti hanno discusso di tutti gli aspetti della cooperazione bilaterale tra i due Paesi, soprattutto in materia di economia, volume di scambi e investimenti, alla luce della cooperazione bilaterale e regionale per realizzare interessi comuni e preservare la sicurezza e stabilità, specialmente nel Corno d’Africa e nel Mar Rosso. Guelleh, definendo le relazioni “fraterne e storiche”, ha sottolineato che ci sono ampie prospettive per accrescerle e per potenziare la cooperazione. I presidenti hanno anche discusso degli ultimi sviluppi del dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Al riguardo, Al Sisi ha ribadito la ferma posizione dell’Egitto a sostegno della necessità di raggiungere un accordo giusto, comprensivo e legalmente vincolante riguardo al riempimento e le operazioni della diga. Le parti hanno concordato sulla necessità di raggiungere una soluzione per questa questione “vitale”, allo scopo di evitarne gli impatti negativi sulla sicurezza e la stabilità dell’intera regione. Gibuti confina con la regione etiope di Afar, dove circa una settimana fa almeno 100 persone sono rimaste uccise in violent scontri con la Somalia. (Cae)