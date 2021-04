Cina: giacimento Daqing, 10,83 milioni di tonnellate di petrolio prodotte nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio e gas del giacimento petrolifero cinese di Daqing si è attestata a circa 10,83 milioni di tonnellate nel primo trimestre del 2021, con un aumento di 81.900 tonnellate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha reso noto la società Daqing Oilfield. Nel medesimo periodo, i ricavi del mercato esterno della compagnia petrolifera cinese sono aumentati del 2,47 per cento, i ricavi della sua attività principale nel mercato interno sono aumentati del 38,11 per cento e il profitto totale nel mercato estero è aumentato del 50,97 per cento. L'anno scorso, la produzione di petrolio e gas dell'azienda ha raggiunto 43 milioni di tonnellate. Il giacimento petrolifero di Daqing è uno dei principali siti di estrazione petrolifera della Cina, nella provincia nord-orientale di Heilongjiang. Scoperto nel 1959, il giacimento ha dato un contributo significativo alla moderna industria petrolifera cinese. (Cip)