Clima: oggi vertice in videoconferenza tra Macron, Merkel e Xi

- È previsto oggi alle 10:30 un vertice in videoconferenza sul Clima che vedrà la partecipazione del presidente francese, Emmanuel Macron, dell'omologo cinese, Xi Jinping, e della cancelliera tedesca, Angela Merkel. L'organizzazione della riunione è stata rivelata solamente ieri, giovedì 15 aprile, quando Pechino ha confermato la presenza di Xi senza fornire ulteriori precisazioni. L'iniziativa si tiene in contemporanea con la visita in Cina di John Kerry, inviato degli Stati Uniti per il clima, che ha incontrato l'omologo cinese, Xie Zhenhua. L'obiettivo del loro incontro è organizzare il vertice sul clima previsto per il 22 e 23 aprile, che si terrà in videoconferenza su iniziativa del presidente statunitense Joe Biden. (Frp)