Covid: Fedriga (Regioni) su riaperture, nessuna data, collaboriamo con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle riaperture "abbiamo indicato un'ipotesi, senza mettere date e ultimatum. Vogliamo collaborare con il governo". Lo afferma il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite a "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Nella lettera di accompagnamento alle linee guida, come Conferenza delle Regioni, abbiamo proposto in via sperimentale, di favorire le attività che si possono svolgere all'aperto", aggiunge. "Il Paese vive una forte tensione sociale, se le istituzioni non si allineano con i cittadini, mi preoccupa il rispetto delle regole, che rischiano di far saltare la tenuta della lotta alla pandemia", sottolinea Fedriga, che affronta anche il tema degli spostamenti tra le Regioni: "Penso che nel processo di riaperture, dovremmo andare in quella direzione". (Rin)