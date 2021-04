Germania: ministra Giustizia Lambrecht, più libertà per vaccinati Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi in Germania è stato vaccinato contro il Covid-19 e non è contagioso dovrebbe avere più libertà. È quanto affermato dalla ministra della Giustizia tedesca, Christine Lambrecht, nel corso di un'intervista rilasciata al gruppo editoriale Funke. Per l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), “le persone che vengono vaccinate e di cui si può dimostrare che non rappresentano una minaccia per gli altri devono tornare alla normalità”. Lambrecht ha quindi evidenziato: “Dobbiamo revocare le restrizioni ai diritti fondamentali per coloro che sono stati vaccinati, non vi è più alcuna giustificazione per limitare i loro libertà”. Secondo la ministra della Giustizia tedesca, le restrizioni ai diritti fondamentali possono essere revocate “per quei vaccini per cui è stato dimostrato che non vi è più alcun rischio di infezione che giustifichi queste limitazioni”. Pertanto, ha puntualizzato Lambrecht, qualora vi fosse ancora il rischio di contagio da parte del vaccinato, le restrizioni non potrebbero essere revocate. Per l'esponente della SpD, spetta dunque agli scienziati comunicare gli effetti dei singoli preparati contro il coronavirus.(Geb)