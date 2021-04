Roma 2021: Pd, martedì convocheremo coalizione e proporremo primarie il 20 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il futuro di Roma è il futuro dell'Italia e le prossime elezioni amministrative - proseguono gli esponenti dem - sono un appuntamento fondamentale che vogliamo affrontare al fianco di chi ha combattuto le battaglie contro il declino e il degrado degli ultimi anni. Facciamo quindi un appello, a tutte le forze di centrosinistra, per costruire oggi, insieme, le condizioni che ci permetteranno di aprire una nuova fase di riscatto per Roma". "Per questo abbiamo deciso di convocare per martedì prossimo il tavolo di coalizione dove proporremo, come data per le primarie, il 20 giugno", sottolinea il segretario romano Andrea Casu. (segue) (Com)