Imprese: Cina, Baidu inaugura prima linea autobus senza conducente (2)

- Baidu utilizza tre autobus per i viaggi su una linea di 10 km, con quattro fermate. Baidu investe nella guida autonoma dal 2013; il suo Apollo è la piattaforma aperta leader al mondo per la guida autonoma, con oltre 210 partner e 55 mila sviluppatori. nella sua veste di importante centro industriale, Chongqing vanta le più grandi società di intelligenze artificiali del mondo e una delle più grandi basi di produzione automobilistica del Paese. Secondo la società di consulenza McKinsey, la Cina ha il potenziale per diventare il più grande mercato mondiale per i veicoli autonomi. McKinsey stima che i veicoli a guida autonoma rappresenteranno oltre il 40 per cento delle vendite di nuovi veicoli in Cina entro il 2040. (Cip)