Cina-Spagna: ministero Esteri Wang tiene colloquio con l'omologo Laya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e l'Unione europea, "in qualità di partner strategici globali, dovrebbero cooperare insieme per mantenere le basi politiche delle relazioni bilaterali". Lo ha dichiarato ieri, 15 aprile, il consigliere e ministro degli Esteri cinese Wang Yi, nel corso di una conversazione telefonica con l'omologo spagnolo Arancha Gonzalez Laya. Wang ha osservato che "la Spagna è un importante partner cooperativo della Cina in Europa. L'anno scorso, i due Paesi hanno svolto un'efficace collaborazione antiepidemica e gli scambi economici e commerciali sono cresciuti", ha detto il ministro. La Cina è disponibile "a migliorare il coordinamento con la Spagna, approfondire la cooperazione in settori come l'economia, il commercio e l'energia, rafforzare il turismo e gli scambi interpersonali per un ulteriore sviluppo delle relazioni", ha aggiunto Wang. (segue) (Cip)