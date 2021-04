Cina-Spagna: ministero Esteri Wang tiene colloquio con l'omologo Laya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auspicando un ambiente commerciale aperto alle aziende cinesi, Wang ha invitato la parte spagnola a "opporsi all'unilateralismo e al protezionismo, a rafforzare il coordinamento con le Nazioni Unite", soprattutto in merito alle questioni del cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile. Inoltre, il ministro cinese ha evidenziato che "le Olimpiadi sono un'area tradizionale di cooperazione tra Cina e Spagna": Wang ha espresso gratitudine alla Spagna per aver sostenuto attivamente le Olimpiadi invernali di Pechino. "La Cina è disponibile a collaborare con tutte le parti per rendere le Olimpiadi invernali di Pechino un evento semplice, sicuro e meraviglioso", ha aggiunto il ministro. In conclusione, Wang ha sottolineato che "la Cina e l'Europa sono partner, non rivali, e lo sviluppo della Cina è un'opportunità, non una minaccia, per l'Unione Europea". (Cip)