Energia: Al Sisi incontra Descalzi (Eni), focus su attività in Egitto

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha incontrato ieri l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Lo riferisce il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi, sulla sua pagina Facebook ufficiale. L’incontro si è svolto alla presenza del ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, e di diversi dirigenti Eni. “L’incontro giunge nel quadro del monitoraggio delle attività di Eni a livello upstream e degli sforzi dell’Egitto per trasformarsi in un hub regionale per il commercio di energia”, ha detto Radi. “Il presidente Al Sisi ha espresso il suo sostegno agli sforzi di Eni per espandere le sue attività di investimento in Egitto nel campo dell’esplorazione e della produzione, per proseguire un fruttuoso percorso di cooperazione tra la compagnia e l’Egitto, alla luce dell’attenzione che lo Stato egiziano prestata allo sviluppo di questo vitale settore”, prosegue la nota. Il presidente egiziano ha sostenuto la necessità di proseguire la cooperazione intensiva con Eni, dando impulso alle sue attività e ai suoi sforzi. Durante l’incontro, le parti hanno inoltre discusso delle prospettive di cooperazione con Eni in vista della produzione di idrogeno per scopi energetici, nel quadro degli sforzi del Cairo per attirare investimenti diretti esteri (Ide) nel campo delle energie rinnovabili, oltre che per migliorare lo sfruttamento delle risorse naturali egiziane. (Cae)