Corea del Nord: Kim Jong-un visita il Palazzo Kumsusan

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha visitato il mausoleo dove è esposto il nonno, fondatore ed ex leader della Repubblica Popolare Democratica di Corea Kim Il-Sung. Lo riferiscono i media di Stato nordcoreani. La visita al mausoleo, noto come "Palazzo Kumsusan", giunge in occasione del 109mo anniversario della nascita di Kim Il-Sung, che costituisce la principale ricorrenza civile della Corea del Nord. Kim è stato accompagnato da diversi funzionari di alto livello, inclusa la sorella Kim Yo-jong, il segretario per gli Affari organizzativi del Comitato centrale, Jo Yong-won, e Pak Jong-chon, capo di stato maggiore dell'Esercito popolare nordcoreano. Dalla sua ascesa al potere, nel 2011, Kim Jong-un ha visitato il Palazzo Kumsusan ogni anno, ad eccezione del picco della pandemia di coronavirus, l'anno scorso. (segue) (Git)