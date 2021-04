Corea del Nord: Kim Jong-un visita il Palazzo Kumsusan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha celebrato ieri. 15 aprile, l'anniversario della nascita di Kim Il-sung, nonno dell'attuale leader Kim Jong-un e fondatore della Repubblica Popolare democratica di Corea. Quello di ieri è il 109mo anniversario della nascita di Kim Il-sung, ricorrenza che in Corea del Nord è nota come "Giorno del Sole", e che è la principale festività nazionale celebrata nel Paese. L'evento è tradizionalmente scandito da una vasta parata militare a Pyongyang, da esibizioni culturali, coreografie di massa ed eventi sportivi. Quest'anno, però, l'evento risente dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus. Lo scorso anno il Nord aveva cancellato quasi tutti gli eventi pubblici nel pieno della fase di maggiore incertezza della crisi pandemica. Secondo i media di Stato nordcoreani, quest'anno la ricorrenza è stata scandita da una serie di rappresentazioni artistiche e competizioni sportive tra atleti, studenti e lavoratori di tutte le province del Paese. Dal Nord non è giunta invece alcuna provocazione militare. (Git)