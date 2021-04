Usa-Giappone: vertice Biden-Suga toccherà deterioramento relazioni tra Tokyo e Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende discutere il deterioramento delle relazioni diplomatiche e commerciali tra Giappone e Corea del Sud, in occasione del summit alla Casa Bianca con il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, in programma oggi, 16 aprile. Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca. Il funzionario anonimo, citato dalla stampa Usa e sudcoreana, ha dichiarato che "per noi è preoccupante, persino doloroso, constatare l'attuale stato delle relazioni tra Giappone e Corea del Sud. Le tensioni politiche sono tali da mettere a repentaglio l'efficacia delle nostre capacità nell'Asia Nord-orientale, e penso che il presidente voglia discuterne in dettaglio col primo ministro Suga", ha affermato il funzionario. Giappone e Corea del Sud sono protagonisti da alcuni anni di un progressivo peggioramento delle relazioni bilaterali, a seguito della riemersione delle dispute storiche relative all'occupazione imperiale della Penisola coreana da parte del Giappone. (segue) (Nys)