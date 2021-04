Covid: la Corea del Sud produrrà 100 milioni di dosi del vaccino Sputnik V al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio guidato dall'azienda sudcoreana Huons Global produrrà 100 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V ogni mese, e la Russia aumenterà a sua volta il volume di produzione per le forniture a Paesi terzi. Huons lo ha annunciato oggi, 16 aprile, all'indomani dell'annuncio dell'accordo raggiunto da società farmaceutiche cinesi e dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) per il trasferimento tecnologico e la produzione del vaccino russo contro la Covid-19 in Corea del Sud. Huons ha annunciato che il consorzio avvierà la produzione di dosi di prova del vaccino il prossimo agosto, e modulerà la produzione a seconda della domanda di forniture del Fondo russo. (segue) (Git)