Covid: la Corea del Sud produrrà 100 milioni di dosi del vaccino Sputnik V al mese (2)

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha annunciato di aver raggiunto un accordo con le società biotecnologiche della Corea del Sud Gl Rapha e Isu Abxis sul trasferimento tecnologico e la produzione del vaccino Sputnik V russo contro il Covid-19 nel Paese asiatico. “Rdif, Gl Rapha, una delle principali società biotecnologiche sudcoreane, e Isu Abxis (una filiale di Isu Group) hanno firmato un accordo per il trasferimento tecnologico e la produzione del vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus in Corea del Sud. La produzione pilota del vaccino presso la struttura di Isu Abxis situata a Yongin dovrebbe iniziare alla fine di aprile", si legge in un comunicato dell’Rdif. L’amministratore delegato dell’Rdif, Kirill Dmitriev, ha qualificato la Corea del Sud come uno dei principali partner per la produzione di Sputnik V e ha espresso la speranza di aumentare gli impianti di produzione nel Paese. "Isu Abxis è il primo caso di un consorzio che ha firmato ufficialmente un contratto con l’Rdif insieme al trasferimento tecnologico effettivo e con una comunicazione continua. Faremo del nostro meglio per regolare la tecnologia di produzione e la fornitura sufficiente di Sputnik V il prima possibile", ha affermato Soohyun Jeong, direttore dello sviluppo aziendale di Isu Abxis citato nel comunicato. (segue) (Git)