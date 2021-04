Covid: la Corea del Sud produrrà 100 milioni di dosi del vaccino Sputnik V al mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Corea del Sud sono in corso anche altre trattative riguardanti lo Sputnik. La società farmaceutica sudcoreana Gc Pharma potrebbe avviare la produzione su licenza del vaccino russo per l'impiego sul mercato interno. L'interesse di Seul per il vaccino di produzione russa è stato confermato dalle dichiarazioni del direttore del Centro coreano per il controllo e la prevenzione delle malattie, Jeong Eun-kyung, che a febbraio ha espresso la disponibilità a valutare l'impiego dello Sputnik V nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale contro la Covid-19, in un contesto di incertezza legato all'emersione di nuove varianti del virus e alla fornitura dei vaccini. "Continueremo a valutare l'eventuale necessitò di procurare nuovi vaccini", ha dichiarato Jeong nel corso di una conferenza stampa. La Corea del Sud ha avviato la campagna di vaccinazione nazionale il 26 febbraio e al momento utilizza i vaccini AstraZeneca e Pfizer. (segue) (Git)