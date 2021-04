Usa-Russia: Biden apre al dialogo dopo il varo di nuove sanzioni a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che Washington non punta a innescare "un ciclo di escalation e conflitto con la Russia", ed ha rinnovato l'invito al dialogo con Mosca, dopo il varo di nuove sanzioni a carico di quel Paese da parte del governo Usa. Biden ha definito le nuove sanzioni una risposta "proporzionata" agli attacchi informatici imputati a Mosca dalla comunità d'intelligence Usa e ai presunti tentativi di interferenza nelle elezioni presidenziali dello scorso anno. "Vogliamo relazioni stabili e prevedibili", ha dichiarato Biden alla Casa Bianca. "Se la Russia continuerà a interferire con la nostra democrazia, sono pronto ad assumere ulteriori misure in risposta". Il presidente USa ha aggiunto però che "ora è il momento di abbassare la tensione. La via da seguire è quella del dialogo ponderato e del processo diplomatico. Gli Stati Uniti sono pronti a portare avanti costruttivamente tale processo. In sostanza voglio dire questo: dove è interesse degli Stati Uniti lavorare con la Russia, dovremmo farlo, e lo faremo", ha detto Biden. "Laddove la Russia tenterà di violare gli interessi degli Stati Uniti, noi risponderemo". (segue) (Nys)