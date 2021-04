Covid: Fink (BlackRock), dobbiamo ringraziare la tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink, in una intervista a "la Repubblica" dice che "il mondo sta accelerando, tutto sta accelerando, anche per quell'evento storico che è stata la pandemia". Il Covid avrà anche messo a nudo le fragilità dell'Occidente ma "quello che è straordinario è il ruolo che la scienza e la tecnologia hanno svolto durante la crisi. Provate a immaginare se avessimo avuto il contagio dieci o dodici anni fa. Non avremmo avuto la tecnologia che ha consentito al mondo di andare avanti, di lavorare agevolmente in remoto, di usare il commercio elettronico per la distribuzione. Il 70 per cento dell'economia ha continuato a funzionare nonostante l'isolamento. Pensate alla bellezza degli esseri umani, come si adattano: abbiamo cambiato il modo di vivere, di lavorare, il modo in cui consumiamo l'informazione o i prodotti". Cambiamenti che resteranno. "Alcuni sì. La pandemia ha solo accelerato alcuni fenomeni. Non avrò più bisogno di andare a Singapore viaggiando per 30 ore per un incontro di un'ora". (segue) (Res)