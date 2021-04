Covid: Fink (BlackRock), dobbiamo ringraziare la tecnologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non finirà tuttavia la vita d'ufficio. "No. E non solo per l'importanza di lavorare in contatto diretto. Lavorare in ufficio distingue il perimetro della vita privata da quella professionale". Fink ritiene inoltre ci sia "una cosa di cui noi americani e europei dobbiamo essere orgogliosi: è stato il capitalismo a creare i vaccini con metodi rivoluzionari, non la Cina. I vaccini cinesi sono efficaci solo al 50 per cento. La forza del capitalismo non è apprezzata abbastanza". L'Europa non vara un progetto di stimoli grande come quello Usa. "L'Europa ha molte aziende leader globali. La questione secondo me non è solo economica, ma culturale. L'Europa, culturalmente, non sostiene quell'energia imprenditoriale che vediamo in America. Deve abbracciare l'idea di compensi elevati per chi produce, il concetto dell'individualismo. Molti giovani vengono in America per fare fortuna. Ci si deve chiedere perché non c'è questo senso di opportunità in Europa". (segue) (Res)