Covid: Fink (BlackRock), dobbiamo ringraziare la tecnologia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Draghi è il nuovo presidente del Consiglio italiano, con una grande vocazione europea. "Per prima cosa devo dire che Mario Draghi è un amico. Credo che abbia fatto un lavoro fantastico come governatore della Bce. È un leader forte, determinato, un uomo di grande integrità sul piano umano e compassionevole. Qualità importanti per un politico. È rispettato in Europa e nel mondo, è una forza della natura, dunque ha le carte in regola per accelerare i processi di integrazione in Europa". "Ma non credo - conclude Fink - che Draghi e l'Italia possano svolgere quel ruolo da soli. Dovrà lavorare con Macron in Francia e poi in autunno, con chi sarà il nuovo leader della Germania. L'Europa la si deve fare insieme". (Res)