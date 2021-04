Libia: Di Maio, non temiamo concorrenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Libia c'è il rischio che la potenza militare turca danneggi gli interessi italiani ma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista al "Corriere della Sera" parte dal presupposto che "l'Italia è avvantaggiata. Con la Libia abbiamo rapporti storici, siamo più avanti di tutti. Noi stiamo rimettendo in moto i cantieri di contratti stipulati anni e anni fa, come l'autostrada costiera o la costruzione dell'aeroporto di Tripoli. L'Eni è la più forte compagnia straniera. Gli altri devono iniziare adesso tutto da zero. La nostra ambasciata è sempre stata aperta". Poi spiega quando riapriremo il consolato a Bengasi. "Prestissimo, credo entro il primo giugno. Nei prossimi giorni nomineremo il console. Intanto abbiamo già firmato il trattato contro la doppia imposizione fiscale, che faciliterà le nostre imprese in Libia. Centrale sarà spingere, anche assieme agli americani, per espellere i mercenari stranieri. Ne parlerò con la nuova ministra degli Esteri, Najla Mangoush, che il 22 aprile sarà a Roma". Quanto alla possibilità di cancellare gli accordi tra Tripoli e Ankara sulla spartizione delle acque territoriali, "è un loro accordo bilaterale. Sta ai libici parlarne. Mi sembra però interessante che abbiano ricevuto i greci, che aprono la loro ambasciata a Tripoli. Lo scenario è unico, in piena evoluzione, offre occasioni irripetibili. Il premier Dabaiba opera per unire la Libia, un compito difficile, ma può riuscire. Noi stiamo lavorando con la Francia e l'Europa per facilitarlo", ha concluso Di Maio. (Res)