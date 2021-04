© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 16 aprile, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; cieli rasserenati in serata, sono previsti 6.6 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1024m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti fredde orientali determinano, nella prima parte del giorno, una nuvolosità diffusa tra Piemonte e VDA, con associate deboli precipitazioni specie a ridosso delle Alpi. Neve a quote relativamente basse, fin sotto i 1000m. Nel pomeriggio-sera progressive schiarite da Est. In Liguria giornata più stabile e soleggiata, con tramontana vivace su gran parte della Riviera.(Rpi)