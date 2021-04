Difesa: Russia, MiG-31 intercetta aereo ricognitore Usa lungo la costa della Kamchatka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia russo MiG-31 ha scortato un velivolo da ricognizione strategica RC-135 dell'Aeronautica statunitense sulle acque dell'Oceano Pacifico, lungo la costa sud orientale della Kamchatka. Lo ha riferito una nota del ministero della Difesa russo, secondo cui i sistemi di controllo dello spazio aereo russo sull'Oceano Pacifico hanno rilevato un obiettivo aereo in avvicinamento al confine della Federazione Russa. "Un caccia MiG-31 è decollato da un aeroporto nel territorio della Kamchatka per identificarlo e scortarlo. L'equipaggio del caccia ha identificato l'obiettivo aereo come un aereo da ricognizione strategico RC-135 dell'Aeronautica militare statunitense ", ha riferito il ministero. "Non sono state consentite violazioni del confine statale della Federazione Russa", si legge nella nota. Come ha riferito il ministero, dopo che l'aereo militare straniero si è allontanato dal confine, il caccia russo è rientrato al suo aeroporto di origine. "Il volo del caccia russo è stato effettuato in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo", ha riferito, inoltre, il ministero della Difesa. (Rum)