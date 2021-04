Usa: Covid, il senatore Cruz annuncia che non indosserà più la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Ted Cruz, del Texas, ha annunciato ieri, 15 aprile, che non indosserà più la mascherina a Capitol Hill, avendo completato i due cicli di vaccinazione contro la Covid-19. "A questo punto sono stato vaccinato. Tutti quelli che lavorano al Senato sono stati vaccinati", ha dichiarato Cruz alla Cnn. "I Cdc (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) hanno detto che i piccoli gruppi, specie se vaccinati, non necessitano delle mascherine". La permanenza nei soggetti vaccinati o che hanno già contratto il virus degli obblighi di distanziamento sociale, e in particolare di indossare le mascherine negli ambienti chiusi, e oggetto di polemica a Washington. Diversi conservatori accusano esperti di Stato come l'infettivologo Anthony Fauci di basare le loro raccomandazioni su criteri politici, più che scientifici. La scorsa settimana, durante una visita al confine con il Messico, Cruz era già stato protagonista di un diverbio con un giornalista che gli chiedeva di indossare la mascherina durante una conferenza stampa: "Sono di fronte a telecamere, perciò non intendo indossare la mascherina. Siamo stati tutti vaccinati. Sei libero di allontanarti, se credi", aveva dichiarato il senatore. (Nys)