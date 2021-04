Medio Oriente: razzo dalla Striscia di Gaza, Israele colpisce obiettivi di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato questa mattina all’alba diversi raid aerei nella Striscia di Gaza, colpendo obiettivi del gruppo palestinese Hamas in risposta al lancio di un razzo dall’enclave, avvenuto poche ore prima. Il razzo è stato lanciato ieri sera da Gaza verso il sud di Israele, al termine dei festeggiamenti per lo Yom HaAtzmaut (festa dell’Indipendenza dello Stato ebraico), e non ha causato danni o vittime. Secondo un comunicato delle Idf, tra gli obiettivi presi di mira dai caccia israeliani vi erano una struttura per la produzione di armi, un tunnel usato da contrabbandieri e una postazione militare del gruppo palestinese. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, velivoli di tipo F-16 hanno bombardato una postazione situata a ovest del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, distruggendola, provocandovi un incendio e causando danni alle abitazioni e proprietà circostanti. Mentre un’altra posizione bombardata da Israele si trovava in prossimità dell’Aeroporto di Gaza, i velivoli militari dello Stato ebraico hanno colpito anche un terreno agricolo a est del distretto di Zeitoun. (Res)