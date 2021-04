Usa-Giappone: vertice Biden-Suga, Washington anticipa "dichiarazione formale" su Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si aspettano che il vertice tra il presidente Joe Biden e il primo ministro del Giappone Yoshihide Suga, in programma oggi, 16 aprile, si concluda con una "dichiarazione formale" in merito a Taiwan. Lo hanno riferito fonti governative statunitensi nella giornata di ieri. L'incontro, in programma alla Casa Bianca, si tiene in un contesto di crescente tensione militare nello Stretto di Taiwan, teatro di crescenti pressioni da parte della Cina, che ritiene Taiwan una propria provincia secessionista. Negli ultimi mesi Stati Uniti e Giappone sono divenuti più espliciti nel loro sostegno all'Isola, con cui non intrattengono relazioni formali, e nel segnalare la loro preoccupazione per la situazione regionale. Alla vigilia dei colloqui tra i rispettivi ministri di Esteri e Difesa, lo scorso marzo, i due Paesi hanno sottolineato in una nota congiunta l'importanza di tutelare "la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan". Qualunque riferimento all'Isola da parte dei due leader susciterà però dure reazioni da parte di Pechino, che ritiene quella di Taiwan una questione di carattere puramente interno. (segue) (Nys)