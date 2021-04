Usa-Giappone: vertice Biden-Suga, Washington anticipa "dichiarazione formale" su Taiwan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Stati Uniti si preparano a condurre esercitazioni militari congiunte incentrate sull'atollo conteso delle Senkaku, nel Mar Cinese Orientale, in vista di un ipotetico conflitto nella vicinanza delle isole, rivendicate dalla Cina. Lo hanno riferito funzionari anonimi citati dalla stampa del Giappone, secondo cui i preparativi in vista delle esercitazioni sono iniziati dopo la visita in Giappone dei segretari di Stato e Difesa Usa, Antony Blinken e Lloyd Austin, la scorsa settimana. Nel corso della visita, i due Paesi alleati hanno riaffermato l'impegno reciproco a impedire qualunque mutamento dello status quo attorno alle isole da Parte di Pechino, che da anni opera navi e altri asset militari nelle vicinanze delle isole per far valere le proprie rivendicazioni. Il segretario Austin e il ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi, hanno concordato durante il loro incontro a Tokyo, lo scorso 16 marzo, di rafforzare le capacità di risposta rapida dei due Paesi tramite esercitazioni di alto livello. Secondo le fonti citate dalla stampa giapponese, le esercitazioni saranno basate sulle linee guida della cooperazione bilaterale alla difesa, che attribuisce alle Forze fi autodifesa giapponesi la responsabilità primaria della difesa dei territori remoti dell'Arcipelago giapponese, con "l'adeguato sostegno" degli Stati Uniti. (segue) (Nys)