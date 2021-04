Usa-Giappone: vertice Biden-Suga, Washington anticipa "dichiarazione formale" su Taiwan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine dell'incontro del 16 marzo, i ministri di Stati Uniti e Giappone hanno pubblicato un comunicato congiunto che esprime "grave preoccupazione" per la legge sulla Guardia costiera recentemente approvata dalla Cina, che fa di quell'istituzione un vero e proprio corpo paramilitare e l'autorizza ad aprire il fuoco nelle vicinanze delle isole Senkaku, l'atollo controllato dal Giappone e rivendicato da Pechino. "Gli Stati Uniti e il Giappone ribadiscono la loro opposizione a qualunque azione militare tesa a mutare lo status quo o a minare l'amministrazione del Giappone su quelle isole", recita il comunicato. Il comunicato riafferma che l'Articolo 5 del trattato di sicurezza Usa-Giappone, che impegna gli Stati Uniti a difendere l'alleato asiatico in caso di aggressione, si applica anche all'atollo conteso. Nel corso del colloquio, i ministri hanno espresso inoltre la preoccupazione dei rispettivi paesi per lo stato dei diritti umani a Hong Kong e nella regione dello Xinjiang. I ministri hanno riaffermato l'impegno congiunto per conseguire la denuclearizzazione della Penisola Coreana. (Nys)