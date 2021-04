Russia-Usa: Mosca avverte Washington su misure di ritorsione dopo imposizione sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, John Sullivan, che è stato convocato al ministero degli Esteri russo in relazione all'introduzione di nuove sanzioni da parte di Washington, è stato informato che una serie di misure di ritorsione arriveranno a breve. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri russo. "All'ambasciatore è stato detto che una serie di misure di ritorsione saranno applicate nel prossimo futuro. I tentativi da parte degli Stati Uniti di mettere in guardia (la Russia) contro un'ulteriore escalation sono del tutto inappropriati. Per molti anni, Mosca ha mostrato un approccio estremamente responsabile, mantenendo le relazioni con gli Stati Uniti a un livello accettabile. Tuttavia, Washington, con il cambiamento delle amministrazioni, ha solo aggravato la situazione, non rispondendo alle nostre iniziative costruttive”, si legge nella nota del ministero degli Esteri russo.(Rum)