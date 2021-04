Usa: ex vicepresidente Pence sottoposto a intervento per pacemaker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha subito un'operazione cardiaca per l'inserimento di un pacemaker. Lo riferisce il suo ufficio, precisando che l’ex numero due della Casa Bianca – in carica come vice durante l'amministrazione dell’ex presidente Donald Trump – aveva accusato da due settimane un rallentamento del battito cardiaco. "Sono grato per la rapida professionalità e la cura dei medici, degli infermieri e del personale eccezionali dell'Inova Heart and Vascular Institute, tra cui il dottor Brett Atwater e il dottor Behnam Tehrani", ha detto Pence in una dichiarazione.(Nys)