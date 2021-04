Usa-Corea del Sud: Moon a Washington il mese prossimo per incontrare Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà l’omologo sudcoreano Moon Jae-in alla fine del mese prossimo a Washington, in quello che sarà il loro primo faccia a faccia dall'insediamento dell'attuale inquilino della Casa Bianca. Lo ha detto un portavoce dell'ufficio presidenziale di Seul, citato dalla stampa internazionale. È probabile che il dossier relativo alla Corea del Nord sia in cima all'agenda del bilaterale, ha detto il funzionario, mentre gli altri argomenti potrebbero includere il cambiamento climatico, la cooperazione sui vaccini contro il Covid-19 e la collaborazione per aumentare la fornitura di chip semiconduttori per far fronte alla carenza globale. Anche la Casa Bianca ha confermato che Moon è atteso negli Stati Uniti per il mese di maggio. Il governo di Seul ha espresso la speranza che il vertice possa contribuire a far avanzare l'obiettivo di denuclearizzare la penisola coreana. Le parti non hanno fissato una data precisa per l'incontro, che avrà luogo mentre l'amministrazione Biden spinge per sostenere le alleanze in Asia con l'obiettivo di contrastare l’assertività della Cina nella regione. In questo contesto, Biden incontrerà domani, 16 aprile, anche il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, nel suo primo summit di persona con un leader mondiale da quando è entrato in carica.(Nys)