Brasile: annullati tutti i processi, ex presidente Lula ritorna ufficialmente sulla scena politica

- La Corte suprema del Brasile (Supremo Tribunal Federal - Stf) ha annullato tutte le condanne per corruzione nei confronti dell'ex presidente Inacio Luiz Lula da Silva, restituendogli definitivamente i diritti politici e la possibilità di candidarsi nuovamente ad elezioni. La delibera dell'Stf, con otto voti a favore e tre contrari, ha convalidato in questo modo la sentenza di marzo del giudice della Corte, Edson Fachin, dove si affermava che i quattro processi per corruzione aperti contro Lula erano stati ingiustamente assegnati alla giustizia di Paranà, annullandone di fatto gli effetti. Una sentenza che non avrebbe avuto bisogno di ulteriori conferme a meno che, come successo, non fosse stato lo stesso magistrato a chiederlo. Spinto dai ricorsi presentati dalla procura generale e dai legali dell'ex presidente, Fachin ha quindi deciso di far riesaminare la questione, investendo la Corte nella sua totalità. (segue) (Brb)