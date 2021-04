Brasile: annullati tutti i processi, ex presidente Lula ritorna ufficialmente sulla scena politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima sentenza di marzo Fachin aveva certificato che i casi di corruzione attribuiti a Lula - tra cui il caso "Guarujà", una villetta sul mare che una impresa edile avrebbe ristrutturato e consegnato a Lula in cambio di favori politici - non potevano essere giudicati dal tribunale di Paranà perché non collegati alle indagini "Lava Jato". Il caso era quindi stato automaticamente rimesso alla giustizia del Distretto federale di Brasilia, in attesa di capire quale fosse il "giudice naturale". Nel frattempo la procura aveva rivendicato la liceità della scelta di attribuire il caso alla corte di Paranà, chiedendo perciò che l'esito delle sentenze sia ritenuto valido. La difesa di Lula aveva invece sollevato eccezione su un altro dettaglio della sentenza di marzo. Facendo cadere le condanne sul leader del Partito dei lavoratori, Fachin aveva anche chiuso i ricorsi presentati contro il giudice che le aveva firmate, quel Sergio Moro "star" dei processi anti corruzione poi divenuto ministro della Giustizia nel governo di Jair Bolsonaro. (segue) (Brb)