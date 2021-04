Brasile: annullati tutti i processi, ex presidente Lula ritorna ufficialmente sulla scena politica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un eventuale ripristino delle condanne avrebbe tagliato fuori Lula da un possibile ritorno sulla scena politica, elemento che ha condizionato il dibattito e l'agenda brasiliana delle ultime settimane. Un sondaggio diffuso a inizio aprile dalla "Xp/Ipespe" segnalava che nel caso decidesse di presentarsi alle presidenziali del 2022, Lula otterrebbe il 29 per cento delle preferenze: un punto percentuale in più rispetto a Bolsonaro, che un mese fa aveva con sé il 27 per cento degli elettori. Molto dietro, con il 9 per cento, lo stesso Sergio Moro, così come l'ex candidato presidenziale Ciro Gomes. In un eventuale secondo turno, Lula aumenterebbe il vantaggio a quattro punti percentuali (42 contro i 38 di Bolsonaro). Nel caso l'ex presidente non dovesse presentarsi Bolsonaro avrebbe eguali chance di vincere tanto contro Moro (entrambi al 30 per cento), quanto contro Gomes (38 per cento). (segue) (Brb)