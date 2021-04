Usa: dosi vaccino anti-Covid somministrate vicine a quota 200 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle dosi del vaccino contro il Covid-19 somministrate negli Stati Uniti si avvicina a rapidamente a quota 200 milioni. E' quanto rilevano i dati dei Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc). Per la precisione sono state somministrate 198.317.040 dosi totali, pari a circa il 78 per cento delle 255.400.665 dosi erogate. Si tratta di circa 3,5 milioni di dosi in più rispetto alla rilevazione precedente, per una media settimanale di circa 3,3 milioni di dosi al giorno. Più del 30 per cento degli adulti negli Stati Uniti è completamente vaccinato e circa il 48 per cento degli adulti ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Tra gli anziani, circa il 64 per cento della popolazione è completamente vaccinata, mentre l'80 per cento ha ricevuto almeno una dose. Complessivamente, circa 78,5 milioni di persone negli Stati Uniti hanno conseguito la compleata immunizzazione e quasi 126 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose.(Nys)