Usa: Casa Bianca annuncia stanziamento 39 miliardi per assistenza a infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha annunciato che stanzierà 39 miliardi di dollari del "Piano di salvataggio americano" - messo a punto dall'amministrazione del presidente Joe Biden per rivitalizzare le infrastrutture - con l'obiettivo di "affrontare la crisi dell'assistenza all'infanzia causata dal Covid-19". La pandemia ha avuto un impatto devastante sul settore dell'assistenza all'infanzia, con molti asili nido e strutture simili costretti a chiudere a causa dell'esiguo numero di iscrizioni e dei costi elevati per mantenere gli ambienti sicuri e puliti. La vicepresidente Kamala Harris ha definito il finanziamento "il più grande investimento nella cura dei bambini nella storia della nazione". E ha aggiunto: "Per molte persone e tantissime donne in particolare, la custodia dei bambini è stata spesso il prerequisito per la loro capacità di lavorare, e per molti altri, la cura dei bambini è il loro lavoro. E' per questo che l'assistenza all'infanzia dovrebbe essere prontamente disponibile e conveniente per tutti coloro che ne hanno bisogno". Il portale di approfondimento politico "Axios" precisa che i 39 miliardi in questione saranno forniti attraverso due fondi, di cui 24 miliardi di dollari di finanziamento per aiutare gli assistenti all'infanzia a riaprire o rimanere aperti, fornire ambienti di apprendimento sani e sicuri, mantenere i lavoratori sul libro paga e fornire sostegno per la salute mentale a educatori e bambini. L'altro fondo fornirà 15 miliardi di dollari per gli Stati, con l'obiettivo di rendere l'assistenza all'infanzia più accessibile a più famiglie e aumentare l'accesso a cure di alta qualità per le famiglie che ricevono sussidi. (Nys)