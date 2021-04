Etiopia: ambasciatrice Usa a Onu, Eritrea ritiri truppe da Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice degli Statir Uniti presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfiled, ha fatto appello all'Eritrea affinchè ritiri "immediatamente" le proprie forze militari dal Tigrè, regione oggetto da mesi di scontri tra milizie locali secessioniste e forze armate regolari dell'Etiopia. "Siamo inorriditi dalle notizie di stupri e altre indicibili e crudeli violenze sessuali che continuano a emergere", ha puntualizzato. Amnesty International ha confermato martedì 14 aprile che le truppe eritree hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite almeno 19 in un attacco non provocato contro i civili. Testimoni hanno riferito che le truppe eritree stavano attraversando la città quando improvvisamente hanno aperto il fuoco contro le persone nella strada principale vicino a una stazione degli autobus. “Tre persone hanno perso la vita e almeno altre 19 sono ricoverate in ospedale a causa dell'ennesimo attacco illegale da parte delle truppe eritree contro i civili nel Tigrè. Gli attacchi deliberati ai civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare", ha affermato Sarah Jackson, vicedirettore regionale di Amnesty International per l'Africa orientale, il Corno e i Grandi laghi. "Chiediamo un'indagine internazionale su questo e altri incidenti e sulle accuse di violazioni dei diritti umani, inclusi crimini di guerra e possibili crimini contro l'umanità, commessi nel conflitto in corso nel Tigrè", ha aggiunto. Sei testimoni hanno riferito ad Amnesty che alcuni dei feriti sono stati portati all'ospedale Don Bosco nella città di Adua e 19 di loro sono stati portati d'urgenza all'ospedale di Axum per sottoporsi a cure mediche avanzate. (Nys)