Roma 2021: Letta, Zingaretti se si candida farà primarie, le faccia anche Calenda

- A Roma il centrosinistra farà le primarie per scegliere il candidato sindaco. Il segretario del Pd Enrico Letta, intervenuto a Piazzapulita, ha detto che se Zingaretti volesse candidarsi dovrà partecipare alle primarie - non ci sarà dunque una scelta ad personam nelle stanze del Nazareno - e che vorrebbe che anche il leader di Azione Carlo Calenda partecipasse. "A Roma faremo le primarie, avverranno, spero, in presenza fisica, credo nel mese di giugno quando immagino sia possibile" nel rispetto delle norme anti Covid. "Ci saranno le candidature nel mese di maggio. Avremo allora un o una candidato o una candidata che avrà l'obiettivo di vincere a Roma". Ma, aggiunge Letta, il Partito democratico non è in ritardo: "neanche il centrodestra ha ancora il candidato". Letta ha aggiunto che vorrebbe che "Calenda facesse le primarie" e che se il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti si candidasse "dovrà passare dalla primarie".(Rer)